Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В России снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина

Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликование правовых актов.

Изменения вступят в силу через 10 дней с момента обнародования документа, они внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

В настоящее время лица, которые становятся гражданами Российской Федерации, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кот не достиг 18 лет. Теперь это необходимо будет делать с 14 лет.

По данным МВД России, иностранцы стали реже получать российское гражданство. В ведомстве сообщили, что за девять месяцев текущего года гражданами РФ стали 110,8 тысяч человек. Это на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В МВД связали это с ужесточением контроля при предоставлении гражданства России.

Чаще всего российскими гражданами становились жители Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана. Но россиянами желают стать и жители «недружественных стран».

Ранее в Госдуме предложили обязать спортсменов знать гимн России и приносить присягу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525007_rnd_7",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+