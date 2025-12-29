В России снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина

Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет

Президент Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликование правовых актов.

Изменения вступят в силу через 10 дней с момента обнародования документа, они внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

В настоящее время лица, которые становятся гражданами Российской Федерации, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кот не достиг 18 лет. Теперь это необходимо будет делать с 14 лет.

По данным МВД России, иностранцы стали реже получать российское гражданство. В ведомстве сообщили, что за девять месяцев текущего года гражданами РФ стали 110,8 тысяч человек. Это на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В МВД связали это с ужесточением контроля при предоставлении гражданства России.

Чаще всего российскими гражданами становились жители Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана. Но россиянами желают стать и жители «недружественных стран».

Ранее в Госдуме предложили обязать спортсменов знать гимн России и приносить присягу.