Александр Овечкин безальтернативно является лучшим российским спортсменом по итогам 2025 года. Такое мнение выразил президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«После рекорда Саши Овечкина этот вопрос 99,9% не найдет другого ответа. Так что — Александр Овечкин, при всей моей любви к баскетболу. Он величайший атлет? Он и до этого [достижения] был величайший», — считает Ватутин.

Руководитель армейцев пояснил, что сейчас хоккеист упрочил свое величие, установив невероятный рекорд. Ватутин выразил надежду, что Овечкину предстоят и другие выдающиеся достижения. Также он заявил, что сложно проводить параллели между Великой Восьмеркой и другими представителями спорта или шоу-бизнеса, но все же назвал несколько имен из мира баскетбола.

«Это могут быть такие знаковые фигуры, как Леброн [Джеймс] или [Майкл] Джордан. По наследию, так скажем. Но Саша ещё играет, и Леброн тоже играет. Так что любое сравнение будет хромать. Потому что Саша — уникальный спортсмен — несравнимый», — заключил Ватутин.

В апреле Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на его счету 912 голов.

Ранее Путина и Овечкина признали людьми года.