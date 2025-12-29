Размер шрифта
Спецпредставитель Путина объяснил, почему переговоры по Украине ведут бизнесмены

Титов: бизнесмены имеют более практический взгляд на переговоры по Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Значительная часть переговоров об урегулировании конфликта на Украине, которые ведут Россия и США, отводится бизнесменам, потому что у них более практический взгляд и лучшее понимание рисков, которые может понести страна в экономической сфере. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что последние поколения политиков, особенно в Европе, подвержены сильному эмоциональному воздействию, тем самым часто упуская «практические соображения».

«Бизнес, который имеет более практический взгляд, лучше понимает риски, которые несет страна в экономической сфере. А экономическая сфера — это благополучие людей, их уровень жизни. Бизнес всегда работает, исходя из практических соображений, популизм им не характерен. Бизнес понимает, как решать проблемы в практическом плане», — заявил Титов.

В качестве примера спецпредставитель указал на поведение украинских переговорщиков. Они часто «сливали» информацию в прессу, оценивая общественное мнение. И только после настоятельных требований американской стороны это прекратилось, и вопросы решаются «рационально», отметил Титов.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и восстановления диалога с Россией значительную часть переговоров забрали на себя спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев со стороны Москвы и инвестор, застройщик и спецпосланник Стив Уиткофф. Позже к ним подключился зять Трампа Джаред Кушнер — американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer.

Ранее в Совфеде подвели итоги переговоров США и Украины.

