Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Минобороны назвали число уничтоженных над регионом России дронов

Силы ПВО сбили за два часа 23 украинских дрона над Новгородской областью
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили за два часа 23 украинских дрона над Новгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 07:00 до 09:00 мск.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря силы ПВО сбили над российской территорией 89 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 дронов — над Новгородской областью.

Очевидцы этой ночью сообщали, что в небе над Тулой прогремело порядка 14 взрывов, в городе была объявлена ракетная опасность. Звуки взрывов начались около 03:00 мск. Местные жители утверждают, что «басовитые взрывы» зафиксировали на севере и северо-востоке Тулы. В этот момент в небе появлялись яркие вспышки.

29 декабря взрывы также произошли над Кубанью. Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524851_rnd_1",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+