В Минобороны назвали число уничтоженных над регионом России дронов

Силы ПВО сбили за два часа 23 украинских дрона над Новгородской областью

Силы противовоздушной обороны сбили за два часа 23 украинских дрона над Новгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 07:00 до 09:00 мск.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря силы ПВО сбили над российской территорией 89 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 дронов — над Новгородской областью.

Очевидцы этой ночью сообщали, что в небе над Тулой прогремело порядка 14 взрывов, в городе была объявлена ракетная опасность. Звуки взрывов начались около 03:00 мск. Местные жители утверждают, что «басовитые взрывы» зафиксировали на севере и северо-востоке Тулы. В этот момент в небе появлялись яркие вспышки.

29 декабря взрывы также произошли над Кубанью. Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30.

