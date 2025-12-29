Размер шрифта
На Украине оценили итоги очных переговоров Трампа и Зеленского

«Страна.ua»: итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Киева и ЕС
Jonathan Ernst/Reuters

Результаты очных переговоров президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского разрушили план Киева и Европейского союза (ЕС). Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение», — отметили журналисты.

По словам авторов публикации, последние комментарии американского лидера свидетельствуют о том, что он выступает против проведения на Украине референдума для решения территориального и иных спорных вопросов. Трамп считает, что решения должен принимать парламент, говорится в материале.

28 декабря президент США провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Беседа глав двух государств продлилась больше двух часов. После ее окончания американский лидер назвал «потрясающими» переговоры с украинским коллегой и заявил, что им удалось многое обсудить.

Трамп выразил уверенность, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас. Как он сказал, в противном случае Киев рискует потерять контроль и над другими территориями.

Ранее Трамп назвал возможной встречу Путина и Зеленского.

