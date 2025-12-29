МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за наследственных юристов

В России действуют мошенники, которые через сомнительные каналы, чаты и юридические компании в Telegram связываются с людьми, пытающимися найти потерянных родственников. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В качестве примера в ведомстве рассказали историю из Минска, наглядно показывающую опасность подобных схем. В 2020 году 62-летняя жительница столицы Беларуси начала переписку с неизвестным через электронную почту. Мошенник получил сведения о ее двоюродном брате, с которым она не общалась более 20 лет. Вскоре женщине пришло «официальное» письмо о том, что родственника якобы не смогли спасти в автокатастрофе, а она стала единственной наследницей состояния в $100 тысяч.

В дальнейшем в дело вступили лжеадвокаты. Под видом юридического сопровождения они вели переписку в течение пяти лет, убеждая женщину, что для получения наследства необходимо оплачивать госпошлины, услуги «юристов» и другие сопутствующие расходы. Женщина переводила деньги, считая процесс законным, но лишь после очередного требования об оплате она поняла, что стала жертвой мошенников и схемы, известной как «нигерийские письма».

В МВД отметили, что подобные случаи показывают высокие риски обращения к сомнительным онлайн-каналам при поиске родственников, с которыми утрачена связь, даже если прошло много лет.

