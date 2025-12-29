Размер шрифта
В Подмосковье ликвидировали подпольный цех по производству поддельной икры

МВД: в Люберцах полицейские нашли цех с крупной партией поддельной икры 
В Подмосковье ликвидировали подпольный цех по производству фальшивой икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, два бизнесмена пытались заработать на популярности новогоднего деликатеса. Полицейские совместно с коллегами из Люберецкого отдела МВД выявили, что злоумышленники в течение полугода закупали имитированную икру, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Готовый товар продавали оптом на рынках Московского региона и соседних областей под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, оборудование для закатки банок, тару, фиктивные декларации и черновые записи. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара превышает 7 млн рублей.

В цеху в антисанитарных условиях работали пятеро граждан стран ближнего зарубежья без медицинских книжек и разрешений на работу. На них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, нарушителей оштрафовали и выдворили за пределы России.

Следствием установлены двое организаторов незаконного производства, арендовавшие помещение. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ, подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Петербурге силовики накрыли фабрику, где нелегально производили табак и никотиносодержащую продукцию.
 
