В результате обстрелов в сирийском Алеппо погибли 28 человек

В результате обстрела боевиков в сирийском городе Алеппо погибли 28 мирных жителей, еще 56 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Отмечается, что военные не пострадали.

Известно, что обстрелы производятся из подконтрольных террористам зон провинции Идлиб, доставая даже до центральных улиц Алеппо.

По словам заведующего хирургическим отделением местного госпиталя Манафа Шарбаджи, к ним поступили 18 человек, трое из них скончались. Несколько человек получили минно-взрывные травмы, их прооперировали.

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