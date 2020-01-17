Около 3,5 тысяч младенцев родились в Москве после ЭКО в 2019 году

В Москве в 2019 году после проведения ЭКО на свет появились около 3,5 тысяч детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного акушера-гинеколога департамента здравоохранения Москвы Антона Оленева.

Оленев отметил, что количество желающих стать родителями с помощью данной процедуры растет.

Специалист уточнил, что на сегодняшний день в столице практически любая пара с диагнозом «бесплодие» и при отсутствии противопоказаний может пройти ЭКО по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).