В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

Инцидент произошел на станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе.

Согласно предварительным данным, с путей сошли четыре железнодорожные цистерны товарного состава.

Разлив топлива не был зафиксирован.

На данный момент на месте происшествия работают аварийные бригады железнодорожников.