В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов
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В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.
Инцидент произошел на станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе.
Согласно предварительным данным, с путей сошли четыре железнодорожные цистерны товарного состава.
Разлив топлива не был зафиксирован.
На данный момент на месте происшествия работают аварийные бригады железнодорожников.