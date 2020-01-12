Синоптики предупредили москвичей о самой холодной ночи с начала года

Метеорологи сообщили, что ночь с 11 на 12 января станет самой холодной в столичном регионе с начала 2020 года, передают «Метеоновости».

По данным синоптиков, по всему Московскому региону установятся отрицательные значения температур, что приведет к образованию гололедицы и осложнит ситуацию на дорогах.

Ожидается, что к утру 12 января в Москве похолодает до -4-6°C, по области местами - до -8-9°C.

Ранее в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за прошедшего снегопада.