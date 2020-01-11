У берегов Греции утонули двенадцать мигрантов при кораблекрушении

В Ионическом море возле островов Пакси погибли 12 человек в результате кораблекрушения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на береговую охрану Греции.

По предварительным данным, на судне с нелегальными мигрантами могли находиться около 50 человек. Известно, что 21 из них удалось спасти.

В настоящее время в районе происшествия проводится поисково-спасательная операция. В ней задействованы шесть патрульных судов береговой охраны и портовых властей близлежащих островов, два вертолета ВВС и один - военно-морского флота.

Отмечается, что три спасенных мигранта госпитализированы вертолетами.