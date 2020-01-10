Зеленский подтвердил получение важных данных от США по авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение данных от США, которые важны для расследования причин катастрофы украинского авиалайнера в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.

«Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — заявил Зеленский.

Также он поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в расследовании причин катастрофы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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