«Крещенские» морозы обойдут стороной Европейскую часть России
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Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что россиянам не стоит ожидать сильных минусовых температур в ночь на Крещение в Европейской части России, передает РИА «Новости».
По его данным, на востоке Европейской части страны столбики термометра опустятся до -15°C, а в Московской области будет до -5°C и без осадков.
В Карелии, Вологодской области и республике Коми ожидается до -10°C. Однако Нижегородская и Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом.
«Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно», — пояснил Варакин.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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