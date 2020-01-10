«Крещенские» морозы обойдут стороной Европейскую часть России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что россиянам не стоит ожидать сильных минусовых температур в ночь на Крещение в Европейской части России, передает РИА «Новости».

По его данным, на востоке Европейской части страны столбики термометра опустятся до -15°C, а в Московской области будет до -5°C и без осадков.

В Карелии, Вологодской области и республике Коми ожидается до -10°C. Однако Нижегородская и Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом.

«Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно», — пояснил Варакин.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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