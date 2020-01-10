В Иране сочли психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал психологической войной обвинения ряда стран о том, что иранская сторона сбила украинский Boeing в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иранские власти опровергают эти обвинения.

По мнению Рабея, другие страны оказывают давление на Иран и устроили стране психологическую войну.

Он напомнил, что Иран пригласил представителей стран, граждане которых были на борту воздушного судна, поучаствовать в расследовании авиакатастрофы.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. По последним данным, все они погибли.

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