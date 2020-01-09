Пожар на НПЗ в Ухте произошел из-за технологического взрыва

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Технологический взрыв стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительное заявление экстренных служб.

Пожару на НПЗ «ЛУКойла» предшествовали два технологических хлопка, отметили в экстренных службах.

В тушении возгорания принимают участие 78 человек и 18 единиц техники, на место происшествия направлен пожарный поезд.

9 января взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. По данным СМИ, взрывная волна ощущалась на улицах города.

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