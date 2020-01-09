Карантинный контроль усилен на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

Санитарно-карантинный контроль усилен на границе России и Китая из-за вспышки вирусной инфекции в городе Ухань, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Контроль усилен в пунктах пропуска через границу в приграничных территориях, отмечается в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Цель усиления контроля является недопущение распространения инфекции на территории России.

Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения.

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