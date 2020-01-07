Опубликовано видео с места смертельного пожара в Подмосковье

Первая видеозапись с места, где произошло возгорание в тепличном хозяйстве Подмосковья, появилось в сети, сообщает РИА «Новости».

Согласно последним данным, жертвами этого пожара считаются восемь человек.

На кадрах видны последствия пожара, а именно разрушенные и сгоревшие перекрытия, кровля и столбы.

Ранее стало известно, что возгорание началось в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района в районе 05.00 утра. Первоначальная площадь огня составляла 240 кв. м., однако территория возгорания увеличивалась. На борьбу с огнем были привлечены более 30 человек и 11 единиц спецтехники.

Как предполагают в экстренных службах, пожар, вероятно, начался из-за короткого замыкания в электросети.

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