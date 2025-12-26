Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости политики

В МИД России заявили об основе возможного урегулирования на Украине

МИД: достигнутые на Аляске понимания могут стать основой мира на Украине
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске
Kevin Lamarque/Reuters

В МИД России заявили, что договоренности, достигнутые на Аляске, могли бы стать основой для урегулирования ситуации на Украине при условии устранения военных угроз со стороны НАТО. Об этом говорится в сообщении ведомства об основных внешнеполитических итогах 2025 года.

«В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения», — сказано в заявлении.

В МИД России напомнили, что после смены администрации США в январе был восстановлен политический диалог с Вашингтоном на высшем и высоком уровнях. В ведомстве также отметили, что при содействии США был возобновлен стамбульский процесс: по их данным, по итогам трех раундов прямых российско-украинских переговоров были достигнуты и реализованы договоренности об обмене военнопленными и передаче военнослужащих.

15 августа президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине. Саммит завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров заявил, что достигнутые договоренности России и США в Анкоридже сохраняются.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509419_rnd_9",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+