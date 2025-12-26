В МИД России заявили об основе возможного урегулирования на Украине

МИД: достигнутые на Аляске понимания могут стать основой мира на Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске

В МИД России заявили, что договоренности, достигнутые на Аляске, могли бы стать основой для урегулирования ситуации на Украине при условии устранения военных угроз со стороны НАТО. Об этом говорится в сообщении ведомства об основных внешнеполитических итогах 2025 года.

«В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения», — сказано в заявлении.

В МИД России напомнили, что после смены администрации США в январе был восстановлен политический диалог с Вашингтоном на высшем и высоком уровнях. В ведомстве также отметили, что при содействии США был возобновлен стамбульский процесс: по их данным, по итогам трех раундов прямых российско-украинских переговоров были достигнуты и реализованы договоренности об обмене военнопленными и передаче военнослужащих.

15 августа президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине. Саммит завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров заявил, что достигнутые договоренности России и США в Анкоридже сохраняются.