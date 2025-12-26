СМИ назвали причину взрыва в шиитской мечети в сирийском Хомсе

SANA: причиной взрыва в мечети в Хомсе в Сирии стали заранее установленные бомбы

Причиной взрыва в шиитской мечети имама Али в сирийском Хомсе стало срабатывание взрывных устройств внутри здания. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA со ссылкой на источник в службе безопасности.

По информации источника агентства, самодельные бомбы были заранее установлены в мечети. В результате теракта пострадали 18 человек, 8 не выжили.

24 декабря по меньшей мере семь человек получили ранения, несовместимые с жизнью во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии. Уточняется, что атака произошла примерно в 18 часов по местному времени в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури. Теракт произошел во время совершения вечерней молитвы.

До этого в Ирландии задержали местного экстремиста и 38-летнего гражданина Литвы по подозрению в подготовке теракта в мечети.

Ранее на юге Англии неизвестные подожгли мечеть.