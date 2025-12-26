Размер шрифта
Новости политики

В МИД Украины обвинили Россию в намерении вернуть Советский Союз

Замглавы МИД Украины Кислица обвинил Россию в намерении восстановить СССР
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на своей странице в соцсети Х обвинил Россию в намерении восстановить Советский Союз.

«Советский Союз распался в день Рождества 1991 года. Для многих это было символично. Формально он распался, когда Горбачев в своем вечернем обращении объявил о прекращении своих полномочий первого и последнего президента СССР», — написал Кислица.

Однако, по его утверждению, Советский Союз будет существовать до тех пор, пока «Советы будут среди нас», и пока 23 статья Устава ООН гласит, что «Советский союз является постоянным членом Совета Безопасности».

«Россия заняла это место в канун Рождества 1991 года в сотрудничестве с постоянными членами и уходящим Генеральным секретарем ООН, несмотря на молчание и самоуспокоенность членов ООН», — продолжил замглавы МИД Украины.

Он утверждает, что конфликт на Украине идет не за территории и не за «некоторые части» республики. По его словам, речь идет о якобы «воскрешении зла и порабощении народов».

СССР прекратил существование 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования государства в связи с образованием Содружества Независимых Государств (СНГ). Этому предшествовали подписание Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года руководителями России, Украины и Белоруссии, а также отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР 25 декабря 1991 года. После этого советский флаг был спущен с Кремля, что символически закрепило распад страны.

Ранее Путин оценил идею восстановления СССР.

