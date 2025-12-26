Мороз и снегопады ожидаются в Москве в последние дни декабря

Тишковец предупредил о морозе и снегопадах в конце декабря

Мороз, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сугробы в столичном регионе продолжат постепенно расти и достигнут 20 сантиметров.

«В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10 °C. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, продолжат постепенно расти. Достойный зимний финал и лучшая в мире русская зима уходящего года», — прокомментировал Тишковец.

Синоптик добавил, что в субботу в московскоком регионе немного похолодает, ожидается снег, а температура воздуха будет от 0 до -3 °C, на дорогах образуется гололедица.

В Москве в пятницу, по словам Тишковца, прогнозируется мокрый снег, порывистый ветер и температуру воздуха до +2 °C. Ветер ожидается северный, со скоростью 4–9 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление, по его данным, будет расти и достигнет 739 мм рт. ст.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.