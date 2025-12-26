Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости. Общество

Мороз и снегопады ожидаются в Москве в последние дни декабря

Тишковец предупредил о морозе и снегопадах в конце декабря
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Мороз, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сугробы в столичном регионе продолжат постепенно расти и достигнут 20 сантиметров.

«В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10 °C. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, продолжат постепенно расти. Достойный зимний финал и лучшая в мире русская зима уходящего года», — прокомментировал Тишковец.

Синоптик добавил, что в субботу в московскоком регионе немного похолодает, ожидается снег, а температура воздуха будет от 0 до -3 °C, на дорогах образуется гололедица.

В Москве в пятницу, по словам Тишковца, прогнозируется мокрый снег, порывистый ветер и температуру воздуха до +2 °C. Ветер ожидается северный, со скоростью 4–9 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление, по его данным, будет расти и достигнет 739 мм рт. ст.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509323_rnd_3",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+