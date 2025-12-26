Легенда ЦСКА назвал разочарование 2025 года

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает главным разочарованием 2025 года работу Кирилла Левникова в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Та игра завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов страны.

«Там судья все испортил, паразит, когда ударил Мойзеса с поля. Он забил, а потом Левников (Кирилл Левников, главный арбитр игры. — прим. «Газеты.Ru») его удалил с поля. Конечно, я очень переживал, потому что армейцы хорошо играли, в общем-то все было неплохо. Но вот этот паразит абсолютно всю игру испортил. Не то, что украл у армейцев победу, хотя и это ему можно приписать, а сам факт того, что изуродовал такой красивый матч», — заявил Пономарев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

