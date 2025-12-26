Китай ввел санкции против 20 оборонных компаний США

МИД Китая объявил о санкциях против двадцати американских фирм, занимающихся оборонной деятельностью, в связи с поставками вооружения на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Согласно опубликованной информации, ограничения вступают в силу с 26 декабря и касаются как самих организаций, так и десяти их руководителей.

Среди компаний, попавших под санкции, китайское министерство перечислило Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power Inc. и Lazarus Enterprises.

В заявлении подчеркивается, что причиной введения санкций стали недавние крупные поставки американского оружия на Тайвань, являющийся, по мнению Пекина, китайским регионом. Эти действия, как заявляет министерство, являются серьезным нарушением принципа «одного Китая» и трех китайско-американских коммюнике, представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и наносят значительный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что США продадут Тайваню оружие на миллиарды долларов.