Юрист рассказал, как избежать вины, если гаишник составил ложную схему ДТП

Юрист Воропаев: если схема ДТП оформлена неверно, то ее позволит оспорить видео
Максим Блинов/РИА «Новости»

Водитель может оспорить свою вину в аварии, если схема ДТП составлена сотрудниками ГИБДД с ошибками. Об этом «Газете. Ru» сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Вину в ДТП можно оспорить, если есть и другие весомые доказательства. Например, видеозапись, которая опровергает те обстоятельства, что зафиксированы на схеме, и подтверждает невиновность того участника происшествия, на вину которого указывает схема инспектора ГИБДД», — рассказал адвокат.

По его словам, в большинстве судебных случаев именно видеозапись может послужить доказательством невиновности водителя в случае ошибки со стороны инспекторов.

До этого юрист рассказал, что наличие определенных обстоятельств, например признания вины или раскаяния фигуранта административного дела, может послужить основанием для смягчения наказания за выезд на встречную полосу движения. Воропаев также отметил, что в такой ситуации важную роль играет отсутствие так называемых отягчающих обстоятельств, то есть в течение года до дня нарушения у водителя не должно быть каких-либо штрафов за нарушение ПДД.

Ранее адвокат рассказал, как снять с себя вину за ДТП на снежной трассе.

