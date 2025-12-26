Пермский подросток жестоко убил дядю и бабушку и получил срок

В Перми подростка осудили за убийство бабушки и дяди

Суд вынес приговор подростку из Перми, который жестоко расправился со своими родственниками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в день инцидента 16-летний юноша находился в состоянии наркотического опьянения. Так как между ним, бабушкой и дядей были неприязненные отношения, молодой человек решил убить членов семьи.

Схватившись за нож, школьник несколько раз ударил бабушку и дядю. Пострадавшие умерли на месте. Детали о причинах и количестве ударов не уточняются.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«На период следствия в отношении несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.

