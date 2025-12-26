Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости. Общество

Пермский подросток жестоко убил дядю и бабушку и получил срок

В Перми подростка осудили за убийство бабушки и дяди
Shutterstock

Суд вынес приговор подростку из Перми, который жестоко расправился со своими родственниками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в день инцидента 16-летний юноша находился в состоянии наркотического опьянения. Так как между ним, бабушкой и дядей были неприязненные отношения, молодой человек решил убить членов семьи.

Схватившись за нож, школьник несколько раз ударил бабушку и дядю. Пострадавшие умерли на месте. Детали о причинах и количестве ударов не уточняются.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«На период следствия в отношении несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.

Ранее вооруженный катаной мужчина изрезал и облил серной кислотой 15 человек на заводе Yokohama в Японии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509605_rnd_7",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+