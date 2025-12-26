Движение автомобилей перекрыли на Новом Арбате в Москве

В центре Москвы, на Новом Арбате, перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Новый Арбат», — сообщает канал.

Водителей призвали к внимательному построению маршрута.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее автомобиль с москвичом опрокинулся в Кутузовском тоннеле.