Россиянам назвали семь причин отказа обогревателя салона автомобиля зимой

Салонный обогреватель, который в обиходе россияне прозвали «печкой», очень часто выходит из строя именно при высоких отрицательных температурах. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Самой простой причиной, почему отопитель салона автомобиля отказывает или у него падает мощность, является забитый фильтр салона. Поток воздуха получается настолько слабым, что его силы не хватает для обогрева. Если фильтр отсутствует конструктивно, то у печки часто засоряются соты радиатора», — сказал Тимашов.

Более сложной проблемой считается поломка вентилятора отопителя — непосредственно моторчика или реле скоростей. Также при неисправности термостата антифриз в отопительно-охлаждающей системе не прогревается до рабочей температуры. Если в автомобиле недостаточно охлаждающей жидкости, например из-за течи радиаторов, помпы или патрубков, то печка также не выйдет на рабочую температуру, подчеркнул эксперт.

Самая дорогая поломка — нарушение целостности прокладки головки блока цилиндров. Хотя это может привести к завоздушиванию системы, для целей обогрева салона это уже не так принципиально, поскольку одновременно с этим весь двигатель выходит из строя.

Существует множество неисправностей, из-за которых печка не справляется со своей задачей, и они достаточно «уникальны». Например, не работает трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), который часто устанавливается на дизельных автомобилях и включается независимо от прогрева охлаждающей жидкости. Либо ломается заслонка системы вентиляции и поток воздуха не проходит в нужном направлении, отметил специалист.

