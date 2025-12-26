Недружественные страны в текущем году были вынуждены признать, что России невозможно нанести стратегическое поражение. Об этом говорится в заявлении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2025 года.

«Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России «стратегического поражения на поле боя», — заявили в министерстве.

Там также отметили, что это заставило их «перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий».

В конце ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что пренебрежение решимостью РФ защищать свои интересы говорит об ошибочной стратегии коллективного Запада, который отрицает очевидное — стратегическое поражение ядерной державы невозможно. По его мнению, эта стратегическая ошибка Запада в конечном итоге трансформируется в осознание того, что необходимо искать другую основу для сосуществования.

Ранее Путин заявил о попытках Запада развалить Россию.