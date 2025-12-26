Самойлова призналась дочери, что хочет развестись с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова призналась старшей дочери Ариеле, что месяцами думала о разводе с ее отцом — рэпером Джиганом. Об этом она рассказала на реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Без мужа-рэпера, подчеркивает Самойлова, она чувствует себя свободной.

«Последние три-четыре месяца я думаю об этом», — заявила она во время поездки с Ариелой в Париж.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться.

Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

Накануне Оксана Самойлова раскрыла условия брачного договора с Джиганом.

Ранее Оксана Самойлова объяснила, как Джиган отреагировал на новость о разводе.