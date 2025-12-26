В Челябинске четверо мужчин избили соседа за просьбу не прогревать авто под окнами

В Челябинске четверо мужчин напали на соседа, который просил их не прогревать автомобиль под его окнами. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Шагольской. Потерпевший, житель первого этажа, жаловался, что его сосед регулярно ставит свою машину с нештатной выхлопной системой прямо под его окнами и прогревает двигатель по 20 минут. Он неоднократно просил соседа выбрать другое место и даже обращался в управляющую компанию, но это не помогло. В день происшествия хозяин автомобиля вызвал соседа на разговор.

«Я вышел, он полез драться, мы упали, стали бороться, а потом подошли еще трое его знакомых и стали меня избивать. Ногами меня пинали и били вчетвером на протяжении минут пяти. Я зашел домой с разбитым лицом, жена скорую вызвала, меня увезли в больницу», — рассказал потерпевший.

Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей головы. Челябинец написал заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. Личности участников избиения устанавливаются.

