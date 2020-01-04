Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.28 (мск), в Домодедово задержано два рейса и 13 — отменено.

Кроме того, во Внуково задержано три рейса и шесть рейсов отменено.

Данные о задержках в Жуковском и Шереметьево отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.

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