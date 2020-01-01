Появилось видео с горящей в центре Владивостока большой мышью

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В сети очевидцы опубликовали видео с горящей в центре Владивостока большой мышью.

На кадрах видно, что во время новогодних гуляний на главной площади горит укрытая синим тентом фигура.

Ранее сообщалось, что на главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей. До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру «Мышь на сыре». На площади поставили новую мышь, но поврежденная осталась лежать рядом.