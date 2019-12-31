Четыре самолета вынужденно сели в других городах из-за непогоды в Перми

Четыре самолета,которые направлялись в Пермь, вынужденно сели в Екатеринбурге и Казани в связи со сложной погодной ситуацией в аэропорту прибытия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу пермского международного аэропорта Большое Савино.

Как стало известно, два лайнера летели из Москвы, а один из Гоа.

«Четвертый рейс следовал из Сочи и приземлился в Казани, но сейчас он уже в Перми», — говорится в сообщении.

В свою очередь представитель аэропорта Кольцово в Екатеринбурге уведомил, что рейсы, которые еще не добрались до Перми, были с номерами SU-1200, ZF-5928, S7-1155.