В Крыму загорелись четыре здания

В поселке Симеиз, расположенном в Ялтинском регионе Крымского полуострова, загорелись четыре рядом стоящих здания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника начальника главка МЧС России по Республике Крым Антона Охременко.

Как стало известно, огонь охватил площадь в размере 600 кв. м.

«На месте работают шесть пожарно-спасательных автомобилей и две водовозки», — сказал Охременко.

Он добавил, что пожар был локализован на площади 600 кв. м.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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