Бастрыкин: более 80 тысяч уголовных дел направлено в суд за 2019 год
Следственный комитет (СК) России за 2019 год направил в суд более 80 тысяч уголовных дел, сообщил глава СК Александр Бастрыкин в своем новогоднем поздравлении.
По словам Бастрыкина, Следственный комитет достиг значительных успехов в расследовании преступлений террористического характера и в пресечении финансирования терроризма.
Глава СК отметил, что результаты работы ведомства в 2019 году «внушают оптимизм».
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