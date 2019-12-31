Бастрыкин: более 80 тысяч уголовных дел направлено в суд за 2019 год

Следственный комитет (СК) России за 2019 год направил в суд более 80 тысяч уголовных дел, сообщил глава СК Александр Бастрыкин в своем новогоднем поздравлении.

По словам Бастрыкина, Следственный комитет достиг значительных успехов в расследовании преступлений террористического характера и в пресечении финансирования терроризма.

Глава СК отметил, что результаты работы ведомства в 2019 году «внушают оптимизм».

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