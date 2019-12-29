Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер назвал произошедшее «ужасающей антисемитской атакой».
Кроме того, он выступил с призывом бороться и искоренять «дьявольский бич антисемитизма».
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также оценил произошедшее как «акт терроризма».
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