Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер назвал произошедшее «ужасающей антисемитской атакой».

Кроме того, он выступил с призывом бороться и искоренять «дьявольский бич антисемитизма».

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также оценил произошедшее как «акт терроризма».

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