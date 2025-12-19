Глава ЕК назвала условия возврата Украиной кредита ЕС

Фон дер Ляйен: Киеву не нужно возвращать кредит, если РФ не выплатит компенсацию

Украине не придется возвращать Евросоюзу (ЕС) кредит в €90 млрд, основанный на бюджете объединения, если Россия не компенсирует нанесенный ущерб. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«С одной стороны, заимствования будут осуществляться в рамках бюджета ЕС, а с другой — Украина должна будет возвращать кредиты только в том случае, если Россия выплатит репарации. Если этого не произойдет, Украина не обязана будет возвращать эти средства», — сказала она.

Кредит в размере €90 млрд планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Кредит будет беспроцентным, погасить его Киеву разрешили только после выплаты Россией «компенсации».

Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что деньги пойдут на покрытие главных финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что деньги станут доступны Украине со второй половины января 2026 года.

При этом ЕС еще может конфисковать российские активы, чтобы погасить задолженность Украины по кредиту, и Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над этим проектом.

Ранее в Совфеде оценили выдачу ЕС кредита Киеву.