В Росрыболовстве предложили возобновить вылов осетра в Азовском море

Шестаков: вылов осетра в Азовском море могут возобновить в 2027 — 2028 годах
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Коммерческий промысел осетра в Азовском море может быть возобновлен в 2027-2028 годах. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Не в следующем году, но в 2027-2028 годах предполагаем, что откроем вылов осетровых в Азовском море. Как будет организован процесс, предстоит обсудить с правительством, с регионами», — заявил он.

По словам Шестакова, в первое время возможно будет добывать около 350 тонн. Глава Росрыболовства добавил, что в дальнейшем объемы производства будут увеличены.

Чиновник объяснил, что запас осетров в Азовском море — «искусственный, не дикий». То есть популяция осетра является пастбищной аквакультурой. Он рассказал, что раньше, когда Азовское море не было внутренним, браконьеры со стороны Украины беспощадно выбивали осетра. По его словам, в данном вопросе уже наведен порядок и количество осетра нормализовалось.

На данный момент запасы осетровых в Азовском море оцениваются в 3 тыс. тонн.

До этого сообщалось, что переговоры Норвегии и России по рыболовству оказались в тупике после полувекового сотрудничества. Министр рыболовства скандинавской страны Марианна Сивертсен Несс рассказала, что перед двумя государствами образовалась очень сложная проблема после того, как правительство скандинавской страны ввело санкции в отношении двух российских рыболовных компаний — «Мурман Сифуд» и АО «Норебо».

Ранее Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков.

