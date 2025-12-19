На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Влажные фантазии»: боксер высмеял мечты Милохина

Боксер Трояновский назвал фантазиями планы Милохина сразиться с Джервонтой Дэвисом
danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что блогер Даня Милохин не сможет составить какую-либо конкуренцию Джервонте Дэвису или Райану Гарсии, с которыми он мечтает сразиться.

«Милохину будет больно. Я думаю, про Гарсию и Дэвиса — это влажные фантазии. О чем вы говорите? Дэвис таких пацанов побеждает, а тут выйдет какой-то Даня Милохин. Пускай начнет с пенсионеров — с меня. Я готов (смеется). Конечно, я видел видео с ним — у него довольно неплохо получается, он много тренируется. Но это не про Гарсию и не про Дэвиса», — заявил Трояновский.

Милохин серьезно занимается боксом в последние два года и одержал две победы над соперниками-блогерами. Так, российский тиктокер победил индийского блогера Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде, а также отправил в нокаут Василе Жосана из Молдавии в четвертом раунде.

Ранее известный боксер вызвал на бой Даню Милохина.

