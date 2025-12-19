Банк Японии повысил базовую процентную ставку до самого высокого уровня с 1995 года

Банк Японии повысил свою базовую процентную ставку до самого высокого уровня за 30 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, 19 декабря, совет управляющих единогласно повысил процентную ставку на четверть процентного пункта — до 0,75%.

Центральный банк сослался на растущую вероятность реализации своего экономического прогноза, отмечает агентство.

Изменение ставки ожидали все 50 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Этот шаг стал вторым повышением ставки центрального банка в этом году после аналогичного увеличения в январе, подчеркивая постепенный переход от своей ультра-мягкой денежно-кредитной политики. Банк Японии заявил, что ожидает, что компании продолжат обеспечивать стабильный рост заработной платы в 2026 году на фоне улучшения корпоративных прибылей.

Ожидается, что по итогам всего 2025 финансового года инфляция в Японии составит около 2,5%, а к 2026 году приблизится к целевым 2% по мере ослабления влияния шоков предложения.

