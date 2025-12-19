На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд Свердловской области вынес приговор «смотрящему» за Артемовским

Свердловский суд приговорил криминального авторитета Хитрика к 16 годам колонии
true
true
true
close
Telegram-канал «Суды Свердловской области»

Свердловский областной суд огласил приговор Сергею Хитрику, которого обвинение признало «смотрящим» за городом Артемовский. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что неоднократно судимый Хитрик после освобождения из колонии использовал свой опыт и связи в криминальной среде, чтобы занять высокое положение в преступной иерархии. В начале 2000-х годов «вор в законе» Мирзоев по прозвищу «Тимур Свердловский» назначил его «смотрящим» за Артемовским.

На этом посту Хитрик организовывал и контролировал преступную кассу, распределял средства и обеспечивал их пополнение, в том числе за счет вымогательств. Он также поддерживал традиции воровской субкультуры, разрешал конфликты между гражданскими лицами и участниками преступной среды.

В ходе следствия установлено, что Хитрик совершил несколько эпизодов вымогательств и одно разбойное нападение. В суде он полностью отрицал свою вину, однако собранные доказательства позволили вынести обвинительный приговор.

Свердловский областной суд признал Хитрика виновным по статьям УК РФ о вымогательстве, разбое и создании преступного сообщества. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, штраф 800 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года.

Кроме того, суд взыскал с Хитрика 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда одной из потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу, на его обжалование сторонам предоставлено 15 суток.

Ранее в Забайкалье возбудили дело против криминального авторитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами