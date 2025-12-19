Суд Свердловской области вынес приговор «смотрящему» за Артемовским

Свердловский областной суд огласил приговор Сергею Хитрику, которого обвинение признало «смотрящим» за городом Артемовский. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что неоднократно судимый Хитрик после освобождения из колонии использовал свой опыт и связи в криминальной среде, чтобы занять высокое положение в преступной иерархии. В начале 2000-х годов «вор в законе» Мирзоев по прозвищу «Тимур Свердловский» назначил его «смотрящим» за Артемовским.

На этом посту Хитрик организовывал и контролировал преступную кассу, распределял средства и обеспечивал их пополнение, в том числе за счет вымогательств. Он также поддерживал традиции воровской субкультуры, разрешал конфликты между гражданскими лицами и участниками преступной среды.

В ходе следствия установлено, что Хитрик совершил несколько эпизодов вымогательств и одно разбойное нападение. В суде он полностью отрицал свою вину, однако собранные доказательства позволили вынести обвинительный приговор.

Свердловский областной суд признал Хитрика виновным по статьям УК РФ о вымогательстве, разбое и создании преступного сообщества. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, штраф 800 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года.

Кроме того, суд взыскал с Хитрика 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда одной из потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу, на его обжалование сторонам предоставлено 15 суток.

Ранее в Забайкалье возбудили дело против криминального авторитета.