В Крыму высокопоставленную чиновницу оштрафовали за злоупотребление

В Крыму экс-замдиректора департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя получила штраф за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом пишет «Крыминформ», ссылаясь на местное Управление Федеральной службы безопасности.

Женщина, действуя в интересах родственников, в нарушение конкурсных процедур помогла заключить по завышенной цене госконтракты на аренду здания для депздрава, которые не соответствуют предъявленным требованиям к помещениям», — говорится в материале.

Таким образом, ущерб городу превысил 5 млн рублей. Кроме того, бывшая чиновница осуществила нецелевое расходование денежных средств для мероприятий по устранению нарушений по антитеррористической защищенности, рассказали правоохранители.

До этого трех бывших сотрудников следственного изолятора №5 в Пермском крае осудили за превышение должностных полномочий. По данным следствия, фигуранты уголовного дела в период с осени 2023 года до осени 2024 года получали с подчиненных часть выписанных им премий.

Ранее бывшего мэра города Иваново арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.