На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму высокопоставленную чиновницу оштрафовали за злоупотребление

ФСБ Крыма: экс-замдиректора департамента управления губернатора получила штраф
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму экс-замдиректора департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя получила штраф за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом пишет «Крыминформ», ссылаясь на местное Управление Федеральной службы безопасности.

Женщина, действуя в интересах родственников, в нарушение конкурсных процедур помогла заключить по завышенной цене госконтракты на аренду здания для депздрава, которые не соответствуют предъявленным требованиям к помещениям», — говорится в материале.

Таким образом, ущерб городу превысил 5 млн рублей. Кроме того, бывшая чиновница осуществила нецелевое расходование денежных средств для мероприятий по устранению нарушений по антитеррористической защищенности, рассказали правоохранители.

До этого трех бывших сотрудников следственного изолятора №5 в Пермском крае осудили за превышение должностных полномочий. По данным следствия, фигуранты уголовного дела в период с осени 2023 года до осени 2024 года получали с подчиненных часть выписанных им премий.

Ранее бывшего мэра города Иваново арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами