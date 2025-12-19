В России не поверили Макрону после его слов о налаживании диалога с Путиным

Аналитик Топорнин: Макрон мог заявить о диалоге с Россией, чтобы угодить Трампу

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости для ЕС наладить отношения с Россией не говорят о глобальном сдвиге позиции Европы по отношению к Москве, пока это просто слова. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Все это, знаете, такие заявления политико-дипломатического характера, которые к каким-то реальным изменениям не приводят. Ну заявил Макрон о том, что надо как-то повернуться, условно, лицом к России в расчете на, так сказать, какие-то там переговоры, но это все без какой-то конкретики <…> Слова могут остаться словами», — подчеркнул эксперт.

Топорнин не стал исключать, что заявление Макрона о необходимости для Европы возобновить диалог с Россией ориентировано на то, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, который продолжает проведение переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине.

На этом фоне, по оценке Топорнина, французский президент осознает, что без России невозможно найти устойчивое мирное решение конфликта на Украине, поэтому Макрон и сделал такого рода заявление.

Однако, с точки зрения политолога, слова Макрона не свидетельствуют о том, что «произошел глобальный сдвиг в позициях» Европы в отношении России, в связи с чем такие заявления стоит воспринимать «спокойно» и «без какой-то ненужной эйфории».

Макрон заявлял, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным.

Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд. По его мнению, в ближайшие недели европейским государствам необходимо найти способы и форматы для перезапуска полноценного диалога с Россией.

Макрон подчеркнул, что такие контакты должны вестись организованно, согласованно между странами ЕС и в условиях полной прозрачности. Он отметил, что восстановление диалога отвечает интересам как Франции, так и других европейских государств.

