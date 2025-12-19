На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 4 недостатка автомобилей, работавших в такси

Автоэксперт Ладушкин перечислил 4 минуса автомобилей, работавших в такси
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Покупать подержанные автомобили, ранее используемые в такси и каршеринге, может быть опасно. Об этом в беседе с RT сообщил автоэксперт Евгений Ладушкин.

«Обычный автомобиль за год проезжает в среднем 10—12 тыс. км. При этом чаще всего эксплуатируется один-два раза в день по дороге на работу или за город. А автомобили такси и каршеринг за год проезжают в среднем 70—80 тыс. км и это далеко не предел», — сказал он.

Кроме того, помимо пробега, особенно активно наматываются и моточасы. Также, детали на такие машины ставят дешёвые, а на работе станций техобслуживания хронически экономят, отметил специалист.

До этого Евгений Ладушкин сообщил, что покупка автомобиля, восстановленного после тяжелого ДТП, может быть связана с серьезными рисками для безопасности, поскольку работы могли провести с нарушениями технологий.

Он подчеркнул, что в случае повреждения силовых элементов кузова или при срабатывании подушек безопасности в машине нужно провести сложный и дорогостоящий ремонт, который часто выполняется некачественно. Это связано с тем, что хорошие ремонтные работы часто обходятся автомобилистам по стоимости, сравнимой с ценой аналогичного автомобиля без повреждений.

В «Авто.ру Оценка» до этого сообщили, что средняя стоимость подержанного иностранного автомобиля не старше 15 лет падает на протяжении 12 месяцев подряд. По данным источника, средняя стоимость автомобилей китайских марок с пробегом за месяц опустилась на 1%.

Ранее автолюбителям рассказали, какие перчатки выбрать для вождения.

