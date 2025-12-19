На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заговорили о политическом поражении фон дер Ляйен

Сенатор Пушков: фон дер Ляйен завела Европу в серьезный кризис
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен завела Евросоюз в «серьезный политический кризис», который будет усиливаться и в итоге может стать фатальным для нынешней Еврокомиссии. Об этом в своем Telegram-канале заявил российских сенатор Алексей Пушков.

По его словам, ход обсуждения об изъятии российских активов в Евросоюзе показывает, что «руководство ЕС может надорваться, навязывая свою волю всему Евросоюзу». Также он отметил, что отказ нескольких европейских стран поддержать фон дер Ляйен по вопросу о «воровстве» российских активов «стал сильным ударом по ее позициям» и «ее личным политическим поражением».

«Фон дер Ляйен завела ЕС в серьезный политический кризис, который будет усиливаться и в итоге может стать фатальным для нынешней Еврокомиссии и самой фон дер Ляйен», — подчеркнул Пушков.

19 декабря 2025 года Евросоюз одобрил кредит Украине на €90 млрд, которые привлекут из неиспользованных средств общего бюджета ЕС. Деньги помогут финансировать Украину в течение следующих двух лет, то есть в 2026 и 2027 годах. Киев процентов по кредиту выплачивать не будет, а погасить его он сможет лишь после того, как украинским властям Россия выплатит Украине некую «компенсацию». Средства Украина получает со второй половины января 2026 года.

При этом Евросоюз полностью не отказался от варианта с конфискацией российских активов, а Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над этим проектом.

Ранее в Совфеде оценили выдачу ЕС кредита Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами