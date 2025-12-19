В России заговорили о политическом поражении фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен завела Евросоюз в «серьезный политический кризис», который будет усиливаться и в итоге может стать фатальным для нынешней Еврокомиссии. Об этом в своем Telegram-канале заявил российских сенатор Алексей Пушков.

По его словам, ход обсуждения об изъятии российских активов в Евросоюзе показывает, что «руководство ЕС может надорваться, навязывая свою волю всему Евросоюзу». Также он отметил, что отказ нескольких европейских стран поддержать фон дер Ляйен по вопросу о «воровстве» российских активов «стал сильным ударом по ее позициям» и «ее личным политическим поражением».

«Фон дер Ляйен завела ЕС в серьезный политический кризис, который будет усиливаться и в итоге может стать фатальным для нынешней Еврокомиссии и самой фон дер Ляйен», — подчеркнул Пушков.

19 декабря 2025 года Евросоюз одобрил кредит Украине на €90 млрд, которые привлекут из неиспользованных средств общего бюджета ЕС. Деньги помогут финансировать Украину в течение следующих двух лет, то есть в 2026 и 2027 годах. Киев процентов по кредиту выплачивать не будет, а погасить его он сможет лишь после того, как украинским властям Россия выплатит Украине некую «компенсацию». Средства Украина получает со второй половины января 2026 года.

При этом Евросоюз полностью не отказался от варианта с конфискацией российских активов, а Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над этим проектом.

