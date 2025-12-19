«Газель» вылетела на автобусную остановку в Подмосковье и попала на видео

В Подмосковье фургон «Газель» перевернулся на автобусной остановке. Видеозапись последствий ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о. Богородский, Горьковское шоссе, 46-й км. В сторону области», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автофургон лежит на крыше на автобусной остановке, у него смята кабина и открыта дверь. Рядом стоит еще один аварийный фургон и хетчбэк Kia Picanto. На месте происшествия работают два экипажа ДПС ГИБДД. Очевидец происшествия рассказал на видео, что женщина за рулем Kia сбила пожилую женщину-пешехода. Затем она вышла из машины, чтобы вызвать экстренные службы. После этого произошло вторичное ДТП со столкновением двух фургонов. Один из них наехал на женщину-водителя Kia. Выжить ей не удалось.

В ГУ МВД по Московской области подтвердили обстоятельства ДТП и уточнили, что «Газель» опрокинулась на водителя Kia и придавила ее. Медицинская помощь оказана пешеходу и одному из пассажиров.

