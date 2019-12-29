Психиатр призвал россиян отпраздновать Новый год трезвыми

Российский психиатр, член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич призвал сограждан остаться в новогодние праздники трезвыми. Об это сообщает «Интерфакс».

Менделевич отметил, что под Новый год многие, как правило, хотят стать лучше и начать жизнь заново. Он рекомендовал начать с трезвого Нового года.

Психиатр считает, что для хорошего настроения и праздничной атмосферы алкоголь не нужен, главное, найти подходящую альтернативу, например, зимние уличные забавы, танцы или настольные игры.

Он подчеркнул, что употребление спиртного на глазах у детей, формирует у подрастающего поколения представление, что «праздник без алкоголя совсем не праздник».

Менделевич напомнил, что большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, что может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания.

Он также призвал не выходить на улицу в нетрезвом состоянии, так как нередки случаи, когда в состоянии алкогольного опьянения люди засыпают и замерзают на улице.

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