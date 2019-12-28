Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Красноярском крае
Семья из четырех человек, среди которых два ребенка, погибла при пожаре в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар произошел в частном доме в сельском населенном пункте Шунеры, заявили в пресс-службе.
Общая площадь пожара составила 48 кв.м, к моменту прибытия пожарных служб на место происшествия дом был охвачен огнем, обрушилась кровля.
В ликвидации горения принимали участие 17 специалистов и 5 единиц техники.
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