МИД РФ: обвиненный в шпионаже Уилан затягивает ознакомление с делом
В российском МИДе считают, что американец Пол Уилан, который в России обвиняется в шпионаже, намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом написано в Twitter внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что следствие по его делу закончилось 30 августа.
«Судебный процесс, где будут оглашены доказательства его вины, уже давно мог начаться. Однако Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении министерства.
Как известно, арест Уилана продлен до 29 марта 2020 года.
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