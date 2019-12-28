МИД РФ: обвиненный в шпионаже Уилан затягивает ознакомление с делом

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В российском МИДе считают, что американец Пол Уилан, который в России обвиняется в шпионаже, намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом написано в Twitter внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что следствие по его делу закончилось 30 августа.

«Судебный процесс, где будут оглашены доказательства его вины, уже давно мог начаться. Однако Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении министерства.

Как известно, арест Уилана продлен до 29 марта 2020 года.

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